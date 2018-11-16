В акватории Николаевского морпорта зафиксировали загрязнение из-за выбросов из городского коллектора

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 86 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(51)   

Сотрудники отдела экологической безопасности Николаевского филиала ГП «АМПУ» 14 ноября зафиксировали загрязнение акватории порта. Источником загрязнения по предварительным данным стал городской сточный коллектор.

Об этом сообщает пресс-служба Администрации морских портов Украины.

«Визуальный мониторинг экологического состояния акватории и территории морского порта, который осуществляют сотрудники АМПУ, свидетельствует о том, что загрязнение произошло в результате длительного сброса загрязняющих веществ из городского сточного коллектора», – говорится в сообщении.

О загрязнении в районе причала № 0  сообщили в Государственную экологическую инспекцию Северо-Западного региона Черного моря. Также Николаевский филиал АМПУ связался с городской администрацией для дальнейшего решения проблемы загрязнения акватории сточными водами.

Напомним, как ранее на КП «Николаевводоканал» заявили, что реку на Намыве загрязняют забитые стоки и ассенизаторские машины.

Тарас Леонтян

Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте

русскийпроисшествия