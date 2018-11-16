В акватории Николаевского морпорта зафиксировали загрязнение из-за выбросов из городского коллектора

Сотрудники отдела экологической безопасности Николаевского филиала ГП «АМПУ» 14 ноября зафиксировали загрязнение акватории порта. Источником загрязнения по предварительным данным стал городской сточный коллектор.

Об этом сообщает пресс-служба Администрации морских портов Украины.

«Визуальный мониторинг экологического состояния акватории и территории морского порта, который осуществляют сотрудники АМПУ, свидетельствует о том, что загрязнение произошло в результате длительного сброса загрязняющих веществ из городского сточного коллектора», – говорится в сообщении.

О загрязнении в районе причала № 0 сообщили в Государственную экологическую инспекцию Северо-Западного региона Черного моря. Также Николаевский филиал АМПУ связался с городской администрацией для дальнейшего решения проблемы загрязнения акватории сточными водами.

Напомним, как ранее на КП «Николаевводоканал» заявили, что реку на Намыве загрязняют забитые стоки и ассенизаторские машины.