В центре Николаева под колеса машины попал маленький мальчик

В Николаеве 16 ноября на пересечении улиц Московская и Потемкинская под колеса автомобиля «ВАЗ» попал мальчик возрастом 3-4 года.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Женщина и ее ребенок пересекали Московскую по пешеходному переходу, при этом мальчик ехал на самокате. Автомобиль зацепил ребенка, который, по предварительным данным, получил травмы.

Мать и ребенка госпитализировали для обследования и оказания помощи.

На месте происшествия работают сотрудники патрульной полиции.

Напомним, что ранее в Николаеве столкнулись две «Skoda».