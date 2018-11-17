Более тысячи жителей Калифорнии пропали без вести из-за лесных пожаров

Число пропавших без вести из-за пожаров в американском штате Калифорния достигло 1011 человек, а количество жертв перевалило за 70.

Об этом сообщает «NBC».

Как отмечает издание, пожар, бушующий с 8 ноября, продолжается, а лавина огня сметает все на своем пути.