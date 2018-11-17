Более тысячи жителей Калифорнии пропали без вести из-за лесных пожаров

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Число пропавших без вести из-за пожаров в американском штате Калифорния достигло 1011 человек, а количество жертв перевалило за 70.

Об этом сообщает «NBC».

Как отмечает издание, пожар, бушующий с 8 ноября, продолжается, а лавина огня сметает все на своем пути.

По предварительным подсчетам Калифорнийского управления лесного хозяйства и противопожарной защиты (Cal Fire), выжжено две сотни двести тысяч акров земли, город Парадайз фактически уничтожен огнем полностью.

«Сгорело 9 тысяч 844 резиденции, 336 коммерческих зданий и 2 тысячи 76 других сооружений», - сообщает издание.

Ранее американские власти признали пожар в Калифорнии «самым смертоносным» за всю историю страны.

Напомним, ранее сообщалось о 44 погибших. 

Julia Davudenko

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