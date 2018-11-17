В центре Николаева «Mitsubishi», пытаясь уйти от столкновения, въехал в столб – пострадал ребёнок

В Николаеве в субботу, 17 ноября, на пересечении улицы Инженерной и проспекта Центрального «Mitsubishi» выехал на аллею и врезался в столб.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

В патрульной полиции Николаева сообщили, что «Mitsubishi» двигался со стороны улицы Малая Морская в сторону Садовой. По предварительной информации, автомобиль, который ехал перед ним, остановился, чтобы пропустить пешехода.

Когда водитель понял, что не успевает затормозить, то вывернул в сторону аллеи, где об бордюр повредил колесо и автомобиль отбросило в столб.

В результате происшествия пострадал пассажир автомобиля - маленького ребёнка увезла «скорая» с ушибом головы.

Ранее сообщалось, что в Николаеве ищут свидетелей ДТП, в котором погиб пешеход с собакой.