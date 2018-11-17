В Одессе СБУ задержала на взятке оперативника угрозыска – ему платили за непривлечение за хранение и сбыт наркотиков

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в систематических взятках оперуполномоченного уголовного розыска одного из районных отделов Главного управления Нацполиции в Одесской области.

Об этом сообщают в пресс-службе СБУ.

Так, полицейский требовал деньги от местных наркозависимых за непривлечение к уголовной ответственности за хранение и сбыт наркотиков. Стоимость своих «услуг» он оценивал от пятисот долларов.

Правоохранители задержали полицейского на одной из центральных улиц Одессы после получения части очередной взятки в размере 400 долларов гривневом эквиваленте.

Сейчас решается вопрос об объявлении ему о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. В рамках открытого уголовного производства по части 3 статьи 368 («Получение взятки») Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности.

Ранее сообщалось, что в Запорожье СБУ задержала «полицейскую» банду – они вымогали деньги у людей, хотевших развлечься с проститутками.