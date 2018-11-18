В Николаеве спасатели вызволили женщину, за которой захлопнулась балконная дверь

В субботу, 17 ноября, в Николаеве за женщиной, которая вышла на балкон, захлопнулась дверь. Вызволять её пришлось спасателям.

Об этом сообщают в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

В 11:15 спасателям сообщили, что на улице Лазурной женщина, приглядывающая за полуторагодовалой внучкой, вышла на балкон, а дверь за ней закрылась.

На помощь прибыли сотрудники полиции и спасатели 3 Государственной пожарно-спасательной части Заводского района. Сотрудник ГСЧС по лестнице попал на балкон второго этажа, помог открыть дверь и попасть в дом взволнованной женщине.

Ранее сообщалось, что в Первомайске спасли пенсионера, в квартире которого случился пожар.