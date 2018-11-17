В Якутии на льдине унесло в море восемь оленеводов

С острова Большой Ляховский в Якутии оторвало и отнесло в море льдину, на которой находились восемь человек.

Об этом сообщает региональное МЧС.

В субботу мужчины выехали на рыбалку. По спутниковому телефону они связались с главой общины «Мултук», где они работают оленеводами, сообщив, что их на льдине несет в море. В разговоре им удалось передать координаты.

«В настоящий момент организовано взаимодействие с министерством обороны и спасателями Якутского Арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России для проведения поисково-спасательных работ», - отметили в пресс-службе.

Напомним, что в Николаевской области 16 сентября сотрудники ГСЧС дважды спасали рыбаков, которых застала непогода.