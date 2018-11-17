На Николаевщине съехал в кювет и перевернулся автобус с людьми

В субботу, 17 ноября, неподалёку села Сухой Еланец Новоодесского района Николаевской области перевернулся ЛАЗ.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Около 10:00 водитель, управляя автобусом ЛАЗ, по предварительным данным, не справившись с управлением на грунтовой дороге, съехал на обочину, где автомобиль занесло и он перевернулся.

Вследствие ДТП четверых пассажиров 22, 42, 48 и 70 лет с телесными повреждениями разной степени тяжести доставили в больницу. На месте происшествия и с пострадавшими работают правоохранители. Также они выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Ранее сообщалось, что в центре Николаева «Mitsubishi», пытаясь уйти от столкновения, въехал в столб – пострадал ребёнок.