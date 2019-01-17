В Николаеве полиция ищет водителя «Жигулей», который врезался в дерево и бросил машину

В Николаеве патрульная полиция ищет водителя автомобиля «ВАЗ-2105», который врезался в дерево.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Николаевской области.

Происшествие случилось 2 января около 13:10 в Корабельном районе на улице Леваневского, около дома 1А. После ДТП водитель покинул транспортное средство и скрылся в неизвестном направлении.

Также ищут водителя автомобиля «KIA», который в 23:56 11 января столкнулся с забором супермаркета «АТБ» по адресу улица Чкалова, 240, после чего покинул место происшествия.

Полиция просит граждан, которые имеют какие-либо сведения о вышеуказанных ДТП, сообщить по телефонам (063) 996-65-05, (0512) 53-18-44, 102 или обратиться по адресу: Николаев, улица Новозаводская 1Б/1, кабинет 113.

Напомним, что ранее в Николаеве разыскивали автомобиль «Acura», который на парковке врезался в «Mitsubishi» и скрылся.