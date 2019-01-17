В Николаеве горела «Славута» – причины пожара устанавливаются

В Центральном районе Николаева 16 января по еще неустановленным причинам загорелся автомобиль «ЗАЗ Славута».
Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.
Информация о пожаре автомобиля на улице Привольной поступила спасателям в 13:14.
Прибывшие на место спасатели в 13:20 пожар на площади два квадратных метра локализовали и в 13:26 – ликвидировали.
Огонь уничтожил моторный отсек и частично переднюю часть автомобиля. Причина возгорания устанавливается.
К тушению привлекалось четыре человека личного состава и одна единица техники дежурного отделения аварийно-спасательной части аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС в Николаевской области.
Напомним, как в Николаеве задержали троих подростков, которые попыталась угнать «Таврию Пикап», но когда не смогли украсть автомобиль, то решили его поджечь.