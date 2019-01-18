В Колумбии возле полицейской академии произошел теракт, погиб 21 человек

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В четверг, 17 января, в столице Колумбии Боготе возле полицейской академии прогремел взрыв, в результате погибли по меньшей мере восемь человек.

Об этом сообщает «Новое время» со ссылкой на AFP .

Первоначально мэр Боготы Энрике Пеньялоса сообщил, что при взрыве погибли пять человек, еще десять получили ранения. Он назвал взрыв террористическим актом.

По предварительным данным, взрывное устройство, установленное в автомобиле, сработало во время построения студентов академии генерала Сантандера. 

В результате взрыва у здания полицейского участка в столице Колумбии Боготе погибли 20 человек.  Об этом пишет ВВС со ссылкой на данные полиции.

Правоохранителям удалось идентифицировать водителя, который был за рулем взорвавшегося авто и погиб. им оказался 57-летний мужчина. Президент Колумбии объявил в стране трехдневный национальный траур.

Ресурс Colombia Reports сообщает, в иномарке было около 80 кг пентолита (сплав тринитротолуола с пентаэритриттетранитратом, как правило, в пропорции 50/50). Это взрывчатое вещество раньше применяли для терактов колумбийские повстанцы.

Отметим, в конце осени 2016 года власти Колумбии заключили мир с леворадикальной повстанческой группировкой "Революционные вооруженные силы Колумбии" (FARC). Их война продолжалась более полувека.

Роман Свиридов

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