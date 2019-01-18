В Колумбии возле полицейской академии произошел теракт, погиб 21 человек

В четверг, 17 января, в столице Колумбии Боготе возле полицейской академии прогремел взрыв, в результате погибли по меньшей мере восемь человек.

Об этом сообщает «Новое время» со ссылкой на AFP .

Первоначально мэр Боготы Энрике Пеньялоса сообщил, что при взрыве погибли пять человек, еще десять получили ранения. Он назвал взрыв террористическим актом.

По предварительным данным, взрывное устройство, установленное в автомобиле, сработало во время построения студентов академии генерала Сантандера.

В результате взрыва у здания полицейского участка в столице Колумбии Боготе погибли 20 человек. Об этом пишет ВВС со ссылкой на данные полиции.

Правоохранителям удалось идентифицировать водителя, который был за рулем взорвавшегося авто и погиб. им оказался 57-летний мужчина. Президент Колумбии объявил в стране трехдневный национальный траур.

Local time,17, a police academy in Bogota, Colombia, explosion, reported that a car with a bomb rushed through the checkpoint into General Santander School playground after the explosion, nearby apartment windows were damaged, causing at least 10 people were killed and 54 injured pic.twitter.com/iDKZiBRhbo — GlenBit (@GlenBitOfficial) 18 января 2019 г.

Ресурс Colombia Reports сообщает, в иномарке было около 80 кг пентолита (сплав тринитротолуола с пентаэритриттетранитратом, как правило, в пропорции 50/50). Это взрывчатое вещество раньше применяли для терактов колумбийские повстанцы.

Отметим, в конце осени 2016 года власти Колумбии заключили мир с леворадикальной повстанческой группировкой "Революционные вооруженные силы Колумбии" (FARC). Их война продолжалась более полувека.