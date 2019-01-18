На Николаевщине во время пожара погибла пенсионерка

Фото - иллюстрация В селе Заря Витовского района Николаевской области в ночь на 17 января во время пожара погибла 77-летняя женщина.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Происшествие случилось в частном доме на улице Ткаченко. По предварительным данным, пожар повлекло нарушение правил безопасности при эксплуатации печи. Женщина погибла из-за отравления продуктами горения. Обстоятельства случившегося выясняли сотрудники полиции.

Напомним, что ранее николаевские спасатели шесть раз выезжали на пожары в жилом секторе.