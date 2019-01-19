В Чехии на сломавшемся горном подъемнике застряли 70 лыжников – их пришлось снимать спасателям

На горнолыжном курорте в Чехии сломался подъемник, на котором находился 71 человек.

Об этом сообщает «УНИАН».

Отмечается, что об аварии стало известно во второй половине дня в четверг, 17 января. Инцидент произошел в районе чешского горнолыжного курорта Букова гора, спасатели на вертолетах в течение трех часов снимали лыжников со сломанного подъемника.

Высокое дерево, которое засыпало снегом, упало на подъемник, поднимавший в горы лыжников и сноубордистов. Движение 1688-метрового подъемника прекратилось, а все, кто на нем находился, остались заблокированными. Работу горнолыжного курорта на время спасательной операции приостановили. Спасатели сняли на землю всех людей, никто не пострадал.

Напомним, что ранее во Франции из-за сломавшегося аттракциона люди провели новогоднюю ночь на высоте 52 метра.