В Мексике из-за взрыва трубопровода с бензином погибли 20 человек, еще десятки пострадали

В Мексике как минимум 20 человек погибли и более 60 были ранены в результате взрыва трубопровода. К катастрофе привела попытка местного жителя откачать бензин из пробоины.

Об этом сообщает «Украинская правда».

В результате взрыва трубопровода в мексиканском городе Тлауелилпан в субботу, 19 января, не менее 20 человек погибли и свыше 60 получили ранения, сообщил в своем микроблоге Twitter губернатор штата Идальго Омар Файад.

Взрыв произошел рядом с сахарорафинадным заводом Tula. К катастрофе привела попытка одного из местных жителей откачать бензин из пробоины в трубопроводе в свою канистру. Как полагают местные власти, пробоину проделали ранее похитители бензина.

Силы правопорядка оцепили территорию вокруг места взрыва. Президент страны Мануэль Лопес Обрадор заявил, что все пострадавшие получат помощь. Жители, получившие сильные ожоги, будут перевезены в больницы Мехико.

Reportan fuerte explosión en un ducto de Pemex en Tlahuelilpan, Hidalgo. Cortesía de @gritoinformati pic.twitter.com/0JXIaHy0aN — El Universal (@El_Universal_Mx) 19 января 2019 г.

Хищение бензина представляет собой большую проблему в Мексике. По данным концерна Pemex, в 2018 году каждые 30 минут осуществлялась попытка незаконной откачки бензина. Губернатор штата Идальго призвал местных жителей пресекать хищения бензина.