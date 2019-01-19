На Донетчине из скандального зверинца забрали несколько медведей и львов

Из скандального частного зверинца в Покровске забрали нескольких медведей и львов, которые содержались там в неудовлетворительном состоянии. На время судебных разбирательство они будут находиться в Васильевском реабилитационном центре в Запорожской области.

Об этом сообщил заместитель министра экологии Василий Полуйко на Facebook.

8 января из покровского приюта увезли одного медведя и двух львов, а 18 января - еще четырех львов и шесть медведей.

«Первых животных вывезли еще 8 января. Сегодня нам удалось забрать остальных. Как раз сейчас звери, привезенные из Покровска утром, осваиваются на новом месте... Животным нужно время для адаптации. При перевозке их усыпляли. Под наблюдением специалистов были использованы вещества, которые затормаживают естественные реакции, поскольку речь идет о хищных животных», - написал Полуйко.

Всего в зверинце насчитывается 6 львов и 11 медведей. Сообщается, что на новое место обитания отбудут не все, а лишь те, чьи условия обитания в Покровске не соответствуют нормам.

Волонтеры и зоозащитники обвиняли владельца приюта Игоря Падалко в жестоком обращении с животными: за ними плохо ухаживают и держат в тесных клетках.

Сам Падалко в комментарии "Донецким новостям" заявил, что намерен до 1 апреля построить четыре новых вольера для львов и шесть для медведей и забрать животных обратно. Хозяин приюта уверяет, что при норме в 30 квадратных метров на одно животное он делает вольеры размером в 50 «квадратов».

Напомним, Софиеевский районный суд Днепропетровской области приговорил к пяти годам лишения свободы условно пенсионерку за убийство бездомных собак.

Кабинет Министров Украины одобрил предложенные Минприроды изменения в законодательство, касающееся защиты животных от жестокого обращения. В частности речь идет о запрете цирка с животными.