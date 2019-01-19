«Пейзаж с кратерами, а не дорога!», - в Николаеве на Новозаводской фура застряла в яме

В Николаеве, на улице Новозаводской, большегруз застрял в одной из ям.

Соответствующее видео и фото опубликовала жительница города Марина Цветухина на Facebook.

На видео показано, как фура застряла в яме прицепом и не может выехать.

— Новозаводская! Руководство города скажите, пожалуйста, как здесь можно ездить? Полчаса уже застряла в огромной яме фура! Это какой-то лунный пейзаж с кратерами, а не дорога! Когда что-то будет уже делаться в этом городе? – возмутилась местная жительница.

В то же время, ранее сообщалось, что Финансирование ремонта дорог по улице Авангардной, Турбинной и Новозаводской Николаевским городским советом пока не планируется.

Напомним, что в Николаеве 28 декабря седельный тягач застрял в грязи и заблокировал проезд на улице Новозаводской.

Как известно, ранее житель Николаева пожаловался на ремонт дорожного покрытия на улице Авангардной, после которого асфальт начал крошиться. Согласно данным, которые опубликованы на платформе публичных закупок «ProZorro», тендер на текущий ремонт дорожного покрытия на улице Авангардной на сумму 194 тысячи гривен проводил департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского горсовета. Победителем стал ООО «Николаевавтодор», директором которого является депутат Николаевского горсовета Сергей Шульгач.

Директор ООО «Николаевавтодор» Сергей Шульгач заявил, что участок отремонтированной дороги на улице Авангардной, на котором спустя несколько дней пошли трещины, будет отфрезерован и перекрыт.

Напомним, как ранее житель Николаева пожаловался на ремонт дорожного покрытия на улице Авангардной, после которого асфальт начал крошиться.

А в 2017 году в Николаеве патрульные обратились в мэрию с требованием повлиять на работу коммунальщиков по проведению ремонтно-восстановительных работ на улицах Турбинная и Новозаводская.