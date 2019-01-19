Во Львове трое парней выбросили с 9-го этажа бездомного кота – полиция завела на них дело 18+

Во Львове трое несовершеннолетних парней нашли на улице бездомного кота, а затем выбросили его из окна своей квартиры на девятом этаже. Видео сняли сами живодеры и обнародовали в Instagram, впоследствии кадры жесткого обращения с котом увидели львовские зоозащитники.

Видео было опубликовано в группе «Киев Оперативный» на Facebook.

По данным Inforesist, пострадавшего кота обнаружила на улице местная жительница Андрианна Байло.

Она отправилась с животным в ветеринарную клинику, а затем написала заявление в Шевченковском райотделении полиции во Львове.

Также в полицию обратилось Сообщество собачников Львова, а на своей странице в соцсети зоозащитники обнародовали имена живодеров и кое-какие данные о них.

Пользователи Facebook нашли страницы правонарушителей в других соцсетях, их предположительный адрес и даже номера мобильных телефонов. Впоследствии на доме, где проживает один из подростков, появилось красноречивое граффити.

Спустя некоторое время зоозащитники опубликовали видео, на котором один из соучастников преступления, снимавший происходящее на телефон, просит прощения за жестокое обращение с котом. Также один из живодеров под ник-неймом sorry_cat написал, что ему очень жаль за содеянное.

По данным издания zaxid.net, следственно-оперативная группа полиции поработала на месте происшествия и навестила одного из участников события. Подросток признался, что был соучастником преступления.

Зоозащитники подтвердили, что правоохранители провели беседу с юным живодером, а также отметили, что все желающие подписать заявление, составленное по ст. 299 и 300 УК, могут обратиться в Шевченковский райотдел.

Напомним, в Николаевской области обвиняемую в жестоком убийстве собаки соседей наказали штрафом в 1700 гривен.