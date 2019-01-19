На трассе возле Николаева отцепившийся прицеп от фуры протаранил «Kia», есть пострадавшие

Вечером в субботу, 19 января на объездной дороге вокруг Николаева, в районе села Зайчевское, произошло масштабное ДТП с участием зерновоза «MAN» с прицепом и кроссовера «Kia Sorento».

Об этом сообщают Новости-N

Зерновоз «МАН» с грузом подсолнечника ехал по объездной дороге, со стороны Баштанского кольца. В районе с. Зайчевское у автомобиля неожиданно оторвался прицеп. Неуправляемый многотонный кузов буквально снес с дороги ехавший во встречном направлении автомобиль «Kia» с херсонскими номерами. Затем прицеп перевернулся, около 20 тонн подсолнечника рассыпалось по всей дороге. По предварительным данным, прицеп попал в яму на дороге, из-за чего и оторвался.

После столкновения с прицепом автомобиль «Kia» слетел в глубокий кювет и загорелся. Случайные свидетели происшествия помогли выбраться из машины водителю, его жене, а также вытащили двухлетнего ребенка.

Прибывшая на место происшествия скорая помощь отвезла пострадавших в больницу. По предварительным данным, у женщины перелом ноги, у водителя — многочисленные ушибы. Ребенок, как утверждают очевидцы происшествия, не пострадал.

На место происшествия прибыли пожарные, которые достаточно быстро затушили горящий автомобиль. Впрочем, к этому времени «Kia» уже выгорел полностью.

Объездная дорога вокруг Николаева полностью заблокирована в районе села Зайчевское, возле заправки WOG, в обоих направлениях. С обеих сторон уже образовались многокилометровые пробки, в основном из большегрузных автомобилей. Шансов на то, что в ближайшее время дорога будет разблокирована немного — для того, чтобы убрать перевернувшийся прицеп и рассыпавшийся подсолнечник понадобится несколько часов.

Напомним, на Николаевщине на одесской трассе произошли сразу две аварии – три человека получили травмы.