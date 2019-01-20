На известном курорте Куршевель произошел пожар – сообщают о двух погибших и 14 пострадавших

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В ночь на воскресенье, 20 января, на горнолыжном курорте Куршевель во французских Альпах вспыхнул мощный пожар. Жертвами стали 2 человека, еще по меньшей мере 14 человек пострадали.

Об этом сообщает «24 канал» со ссылкой на телеканал BFMTV.

Огонь вспыхнул около 4:30 (5:30 по Киеву) на третьем, последнем этаже здания, где жили около 60 сезонных работников курорта, в том числе иностранцы. Здание расположено в центральной части Куршевеля на площади Круазетт. Что стало причиной пожара – пока неизвестно.

Что касается пострадавших, то 4 из них находятся в тяжелом состоянии, 10 получили легкие ранения. Тела 2 погибших, личности которых пока не установлены, нашли пожарные под обломками здания. Всех жителей дома эвакуировали и собрали в общем помещении. С пожаром боролись 70 спасателей.

Напомним, ранее сообщалось, что в Чехии на сломавшемся горном подъемнике застряли 70 лыжников.

Вадим Богданов

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