В Киеве парень поссорился с матерью и девушкой и прыгнул с моста

В воскресенье, 20 января, в Киеве мужчина спрыгнул с моста Метро. Перед прыжком очевидцы увидели, как неизвестный перелазил через перила путепровода.

Об этом сообщает Информатор.

По предварительной информации, экипаж патрульной полиции прибыл через 5 минут после вызова, но на ограждении моста висела мужская куртка и были видны следы обуви. Человека на мосту уже не было. Все произошло на съезде с моста в сторону Набережного шоссе.

Патрульные передали информацию экстренным службам и вызвали к месту инцидента спасателей. Полицейские сразу же начали обследовать прилегающую территорию и пытаться увидеть мужчину в воде. Когда экипаж спустился на набережную, то увидели, как мужчина выходит на берег.

Патрульные посадили пострадавшего в машину, чтобы он согрелся и ждали медиков.

Мужчина находился в алкогольном опьянении. В куртке, которая осталась на ограждении моста, остался паспорт и телефон пострадавшего.

Перед прыжком он позвонил другу и сказал, чтобы долг отдал матери. После этого он положил трубку.

Во время общения выяснилось, что мужчина 1990 года рождения. Свой поступок он объяснил семейными трудностями.

Предварительно, именно ссора с матерью и девушкой стала причиной прыжка. К счастью, после осмотра медиков выяснилось, что мужчина не получил никаких травм. На место прибыли родственники пострадавшего и забрали его домой.

Напомним, в Николаеве 24 июня горожане вызвали спасателей, потому что подумали, что женщина хочет спрыгнуть с Варваровского моста.