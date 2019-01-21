Метеорологи предупредили о гололедице на Юге и Востоке Украины – на Николаевщине снег на трассах спровоцировал несколько ДТП

В понедельник, 21 января, в южных и восточных областях Украины на дорогах ожидается гололедица, местами налипание мокрого снега, в восточных областях местами значительные осадки.
Об этом говорится в сообщает Украинский гидрометцентр.
В то же время, пользователи соцсетей публикуют фото о состоянии дорог на территории Николаевской области. Также водители отмечают, что на дорогах уже скользко и в некоторых местах из-за гололедицы произошли ДТП.
Фото: Facebook Юрий Шутяк, Ростислав Тищенко, Viber-канал «ДТП и дороги Николаева и области».