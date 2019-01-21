Метеорологи предупредили о гололедице на Юге и Востоке Украины – на Николаевщине снег на трассах спровоцировал несколько ДТП

В понедельник, 21 января, в южных и восточных областях Украины на дорогах ожидается гололедица, местами налипание мокрого снега, в восточных областях местами значительные осадки.

Об этом говорится в сообщает Украинский гидрометцентр.

В то же время, пользователи соцсетей публикуют фото о состоянии дорог на территории Николаевской области. Также водители отмечают, что на дорогах уже скользко и в некоторых местах из-за гололедицы произошли ДТП.

Дорога в районе Новой Одессы Дорога в направлении Баштанки Возле Степового развернули фуру

В селе Дорошовка Вознесенского района развернуло грузовик и он перекрыл дорогу

В направлении Вознесенска Первомайск Первомайск

Новая Одесса Дорога Вознесенск-Первомайск, водители сообщают о скорости движения 30-40 км/ч

Фото: Facebook Юрий Шутяк, Ростислав Тищенко, Viber-канал «ДТП и дороги Николаева и области».