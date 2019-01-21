Метеорологи предупредили о гололедице на Юге и Востоке Украины – на Николаевщине снег на трассах спровоцировал несколько ДТП

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 1479 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(887)   

В понедельник, 21 января, в южных и восточных областях Украины на дорогах ожидается гололедица, местами налипание мокрого снега, в восточных областях местами значительные осадки.

Об этом говорится  в сообщает Украинский гидрометцентр.

В то же время, пользователи соцсетей публикуют фото о состоянии дорог на территории Николаевской области. Также водители отмечают, что на дорогах уже скользко и в некоторых местах из-за гололедицы произошли ДТП.

Дорога в районе Новой Одессы
Дорога в направлении Баштанки
Возле Степового развернули фуру

В селе Дорошовка Вознесенского района развернуло грузовик и он перекрыл дорогу

В направлении Вознесенска
Первомайск
Первомайск

Новая Одесса
Дорога Вознесенск-Первомайск, водители сообщают о скорости движения 30-40 км/ч

Фото: Facebook Юрий ШутякРостислав Тищенко, Viber-канал «ДТП и дороги Николаева и области».

Тарас Леонтян

Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте

русскийпроисшествия