В центре Николаева на перекрестке столкнулись «Porsche» и «ВАЗ»

Утром в понедельник, 21 января, в Николаеве на улице Пушкинская произошло дорожно-транспортное происшествие при участии легковых автомобилей «Porsche Cayenne» и «ВАЗ 2110».

Об этом сообщают очевидцы в Viber-канале «ДТП и дороги Николаева и области».

Авария произошла на пересечении улиц Пушкинская и Шевченко. Судя по фото, автомобиль «ВАЗ» двигался по улице Пушкинская в направлении кольца, в то время как по Пушкинской в сторону улицы Потемкинская ехал «Porsche Cayenne». Обстоятельства данной аварии выясняются.

По словам очевидцев, на данном участке дороги в обе стороны затруднено движение транспортных средств.

В пресс-службе управления патрульной полиции в Николаевской области «Преступности.НЕТ» уточнили, что на перекрестке улиц Пушкинская и Шевченко расположен несинхронный светофор. В связи с этим, когда водитель автомобиля «Porsche» завершал маневр на красный сигнал светофора, поворачивая на улицу Шевченко в сторону улицы Наваринская, автомобиль «ВАЗ» ехал по Пушкинской еще на зеленый сигнал светофора, тогда и произошло столкновение.

Напомним, что ранее в центре Николаева столкнулись учебный «Daewoo» и карета «скорой».