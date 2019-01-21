Хотел, чтобы его попросили: Николаевский «маршрутчик», отказавшийся бесплатно провезти участника АТО, уволен

В Николаеве водителя маршрутки №52, который отказался бесплатно провезти участника боевых действий, потому что он его не попросил об этом, уволили.

Об этом сообщают в пресс-службе Николаевской областной государственной администрации.

Ранее сообщалось, что в Николаеве водитель автобуса №52 отказался пускать в транспорт воина АТО по удостоверению участника боевых действий и посоветовал обратиться на горячую линию Николаевской облгосадминистрации.

В ходе совещания с вице-губернатором Валентином Гайдаржи, директор фирмы-перевозчика «ПиК» заявил, что водитель написал заявление на увольнение по собственному желанию. Фирма же направит обращение в другие предприятия-перевозчики о невозможности его дальнейшего трудоустройства на должность водителя.

«Ни одна ситуация не останется без рассмотрения, без наказания и ответственности в случае вины водителя, перевозчика», - отметил Валентин Гайдаржи.

Также Гайдаржи поручил управлению инфраструктуры Николаевской ОГА провести собрание с перевозчиками для разъяснения правил поведения водителей.

Стоит отметить, что это уже не первый раз, когда водитель, следующий по 52-му маршруту, отказывает участнику боевых действий в льготном проезде. Ранее подобный случай уже происходил. Тогда сотрудники управления инфраструктуры Николаевской ОГА рекомендовали фирме ЧП «ПиК», которая обслуживает этот маршрут, уволить водителя. Тот ли это водитель - неизвестно.

Напомним, в Киеве в субботу, 5 января водитель маршрутного такси №408 отказал участнику боевых действий в льготном проезде, аргументировав это тем, что «бандеровские корочки» уже давно не ходят».