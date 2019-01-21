На Николаевщине горели частный дом и летняя кухня

В воскресенье, 20 января николаевские спасатели дважды привлекались к тушению пожаров в частном секторе.

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Так, в 09:13 в Службу спасения по телефону «101» поступило сообщение о пожаре частного жилого дома на улице Набережная ело Михайло-Ларино, Витовского района. Дежурный караул 16 ГПСЧ в 09:40 локализовал пожар, и в 10:17 - ликвидировал на площади 50 метров квадратных. К тушению привлекалась одна единица техники и четыре человека личного состава ГСЧС, дополнительно работали пожарные МПО пгт. Первомайское.

Второй пожар произошел на ул. Школьная с. Чаусово-2 Первомайского района. В 17:37 на линию «101» поступило сообщение о возгорании летней кухни на территории частного домовладения. К месту происшествия направлено пожарно-спасательное отделение 23 ГПСЧ. В 18:09 пожар площадью 12 квадратных метров локализовали, в 18:19 - ликвидировали.

Благодаря слаженной работе спасателей удалось не допустить распространения огня на рядом расположенный жилой дом. От ГСЧС работали две единицы техники и восемь человек личного состава. Вероятной причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.

Напомним, что в течение 10 и утром 11 января, спасатели Николаевской области шесть раз привлекались к тушению пожаров в жилом секторе в городе Николаеве, а также в Первомайском, Баштанском, Вознесенском и Врадиевском районах.