В Николаеве «Таврия» заблокировала движение трамвая №3 – пассажиры самостоятельно отодвинули автомобиль

В Николаеве в понедельник, 21 января, на улице Потемкинской из-за неправильно припаркованного автомобиля было временно заблокировано движение трамвая №3.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

В районе пересечения улиц Потемкинская и Соборная автомобиль «Таврия», который был припаркован возле тротуара, заблокировал движение трамвая №1066, который следует по маршруту №3.

Пассажиры самостоятельно загнули зеркало транспортного средства и оттолкнули «Таврию» в сторону, чтобы обеспечить трамваю проезд.

Отметим, что подобные ситуации происходят уже не первый раз.

Ранее сообщалось, что, автомобиль «Toyota» заблокировал проезд трамвая №3. А до этого движение трамвая с таким же номером блокировал «Volkswagen».