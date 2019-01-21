В Одессе возле ресторана «Арт-Шат» сработало взрывное устройство

В понедельник, 21 января, в Ванном переулке Одессы прогремел взрыв возле ресторана «Арт-Шат».

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Одесской области.

Так, о взрыве полиции сообщили около 12:00. По предварительным данным, в результате происшествия один человек получил повреждения в виде резаной раны предплечья. Ему на месте оказали медицинскую помощь, но от госпитализации мужчина отказался.

На месте происшествия правоохранители устанавливают причины и обстоятельства происшествия.

Как сообщил Украинской Службе Информации начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрий Головин, произошедшее квалифицируют, как покушение на убийство.

«Пострадавший – прохожий. Их было два человека, пострадал он один. У него незначительное повреждение руки. Скорая его уже отпустила. По данному факту будет внесено ЕРДР по статье 115, части 15 – «Покушение на убийство», - заявил Головин.

Также по одной из предварительных версий следствия, взрыв связан с деятельностью «Золотого Берега». По словам Головина, причиной взрыва стало самодельное взрывное устройство до 200 грамм в тротиловом эквиваленте. Однако, по характерным признакам, пиротехники определили, что это не тротил, а пиротехническая смесь или порох.

Ранее сообщалось, что на Одесчине в рейсовом автобусе нашли бомбу – коробку со взрывчаткой из Киева в Измаил отправляли как посылку.