Возле Керченского пролива произошел взрыв, горят два корабля – есть погибшие

У входа в Керченский пролив, возле оккупированного Крыма, в нейтральных водах горят два судна.

Об этом сообщает «Керчь.ФМ».

К месту ЧП прибыли несколько судов, стоящих на рейде. Танкер горит южнее мыса Опук. По информации вахтенного матроса одного из судов, на рейде стояли два судна и переваливали груз. Одно из них, предположительно «Маэстро» – газовоз. На одном судне произошел взрыв, из-за этого загорелось рядом пришвартованное судно. Сейчас горят оба судна. Людей спасают, кто может.

- Там творится что-то жуткое, - сказал матрос.

«ТАСС» сообщает, что в районе Керченского пролива горят два судна под флагом Танзании. На борту судна «Кандий» находились 17 человек, из них девять – граждане Турции, восемь – граждане Индии. На борту судна «Маэстро» находились 14 человек, в том числе семь граждан Турции и семь граждан Индии.

В Морском спасательно-координационном центре Новороссийска сообщили, что к спасению членов команд горящих судов привлечено около 10 кораблей.

- Спасательная операция идет. Два парохода горят, люди в воде. Восемь-десять судов привлечено к спасательной операции. Это якорная стоянка, - сказал собеседник агентства.

Как сообщил источник в экстренных службах Краснодарского края, один моряк погиб, 30 человек спасены.

В то же время, по информации Meduza, погибли три моряка.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате крушения судна у берегов Турции погибли четыре украинца.