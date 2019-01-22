В Житомире обнаружили краснокнижную домашнюю рысь – животное было ранено

В Житомире на территории медицинского центра нашли домашнюю обессиленную рысь, которая занесена в Красную книгу.

Об этом сообщают в Государственной экологической инспекции Украины.

В понедельник, 21 января люди, которые видели раненую рысь на территории Коммунального учреждения «Областной медицинский центр вертебрологии и реабилитации» Житомирского областного совета, обратились в инспекции.

Государственные инспекторы по охране окружающей природной среды Полесского округа отреагировали вместе с работниками Центра защиты животных приехали на территорию центра, где и обнаружили там животное. При визуальном осмотре они нашли у рыси повреждения правой передней лапы и доставили её к специалистам ветеринарного факультета Житомирского агроэкологического университета.

Те оказали животному квалифицированную помощь, а также пришли к выводу, что оно долгое время содержалась в домашних условиях, имело малоподвижный образ жизни, поэтому приспособиться к существованию в природных условиях ему будет трудно.

Руководство Государственной экологической инспекции Полесского округа приняло решение разместить рысь в Ровенском зоопарке. В ведомстве отметили, что за незаконное содержание диких и краснокнижных животных предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Ранее сообщалось, что в одесской Аркадии сняли на видео гуляющего по улице львёнка.