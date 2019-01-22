На трассе возле Николаева «ВАЗ» сбил баранов, которые паслись на обочине

Фото: Viber-канал «ДТП и дороги Николаева и области» Во вторник, 22 января, в районе села Новобугское Николаевской области «ВАЗ» сбил трёх баранов, которые выбежали на дорогу.

Эту информацию «Преступности.НЕТ» подтвердили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Так, «ВАЗ» 2104 ехал по дороге, в то время как стадо баранов, пасшееся на обочине, выскочило на трассу. Водитель не справился с управлением и сбил троих из них.

В полиции отметили, что пока уголовное производство по данному факту открываться не будет, так как отсутствуют признаки правонарушения.

Ранее сообщалось, что в канадском городке заблудилось 40 морских котиков, парализовав автомобильное движение.