На трассе возле Николаева «ВАЗ» сбил баранов, которые паслись на обочине

Во вторник, 22 января, в районе села Новобугское Николаевской области «ВАЗ» сбил трёх баранов, которые выбежали на дорогу.
Эту информацию «Преступности.НЕТ» подтвердили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.
Так, «ВАЗ» 2104 ехал по дороге, в то время как стадо баранов, пасшееся на обочине, выскочило на трассу. Водитель не справился с управлением и сбил троих из них.
В полиции отметили, что пока уголовное производство по данному факту открываться не будет, так как отсутствуют признаки правонарушения.
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