На Николаевщине из-за нарушения правил эксплуатации электроприборов в своем доме сгорела пенсионерка

За прошедшие сутки, 21 января, спасатели четыре раза тушили пожары на территории частных домовладений. Огневые случаи зарегистрированы в Арбузинском, Снигиревском районах и в городе Николаеве.

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Один из эпизодов имел трагическое завершение. Так, в 4:29 на линию «101» поступило сообщение о пожаре частного жилого дома на улице Молодежной село Первомайское Снигиревского района. К месту происшествия направлено дежурное отделение 24 Государственной пожарно-спасательной части.

«Пожарные во время разведки помещения обнаружили тело погибшей 73-летней хозяйки. В дальнейшем силы и средства спасателей были направлены на тушение крыши. В 5:25 пожар локализовали, 6:30 - ликвидировали на площади 50 кв.м. По предварительным данным ее повлекло нарушение правил технической эксплуатации электробытовых приборов», - говорится в сообщении.

От ГСЧС работало 4 человека личного состава и 1 единица техники, от местной пожарной охраны «Гороховское» - 2 человека и 1 единица техники. Дополнительно привлекались сотрудники правоохранительных органов и медики.

Напомним, что в селе Заря Витовского района Николаевской области в ночь на 17 января во время пожара погибла 77-летняя женщина.