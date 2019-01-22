Во время строительства на берегу Ингула в Николаеве обнаружили человеческие останки

21 января николаевские активисты побывали на стройке у берега реки Ингул в микрорайоне Соляные и обнаружили в обваливающемся спуске к реке человеческие кости.

Об этом написал глава Николаевской городской парторганизации «Социал-демократической партии» Денис Жело у себя на странице в Facebook.

Ранее в блоге Дениса Жело сообщалось, что в Николаевскую приёмную партийной организации "Социал-Демократическая партия" обратились жители микрорайона Соляные с просьбой помочь разобраться с проблемной ситуацией, которая сложилась вокруг застройки прибрежной зоны на берегу реки Ингул. Жители своими силами выкопали родник и построили вокруг него бассейн. Однако в 2017 году по улице Флотская, прямо напротив родника, застройщик начал масштабное строительство. Жители пожаловались, что застройщик оградил берег большим каменным забором и диктуем им свои правила. Позже жители микрорайона с активистами обратились к депутатам городского совета и попросили проверить стройку на предмет законности. Сам же застройщик по имени Андрей утверждал, что владеет двумя участками возле реки и занимается лишь облагораживанием территории. Позже в отделе информационного обеспечения горсовета сообщили, что забор должен быть снесен в течение 15 дней.

Однако Денис Жело написал, что по прошествии полугода после комиссии забор все так же стоит, а строительные работы продолжаются. Кроме того, в результате проведения работ был разрушен холм.

— В результате проведения земляных работ, была нарушена природная целостность прибрежного холма, который начал осыпаться. Это негативно сказалось на устойчивости береговой зоны, что может вызвать катастрофические последствия. В общем, идёт полноценный захват береговой зоны реки Ингул. На лицо, грубейшие нарушения Водного и Земельного кодекса Украины, - сказал Жело.

В перекопанном холме активисты нашли человеческие кости, происхождение которых неизвестно.

— Из разрушенного бульдозером холма торчат фрагменты человеческих костей, а на берегу валяются человеческие черепа и хребты, - отметил Денис Жело.

Во вторник, 22 января активисты приехал на место стройки с полицией, археологом и начальником отдела культурного наследия Николаевского городского совета Ириной Бондаренко. Рабочие, по словам Жело, рассказали, что на берегу реки, вопреки словам застройщика о том, что он исключительно облагораживает территорию, строится развлекательный комплекс. Никаких разрешительных документов у рабочих не оказалось и по их словам застройщик имеет связи с представителями власти.

— Кощунство и наглость застройщика шокировали присутствующих. По словам рабочих, строится развлекательный комплекс с выходом на реку. Как они сказали: Приходите летом, тут будет весело! Разрешительных документов рабочие не видели, но сказали, что хозяин обладает большими связями и решает все вопросы во властных кабинетах, - написал Денис Жело.

Человеческие останки, найденные на месте застройки, направлены на экспертизу. Предполагается, что на берегу Ингула могли находиться захоронения солдат Второй мировой войны.

— А в это время, территория будущего развлекательного комплекса усыпана человеческими костями неизвестного происхождения. Собранные человеческие кости будут направлены на экспертизу, а руководство отдел культурного наследия будет обращаться в МЧС для проведения дальнейших раскопок на данной территории. Пока нет четкой версии происхождения останков человеческих тел. Одна из версий - захоронения солдат Второй Мировой войны, - отметил Денис Жело.

Активист добавил, что застройщик общается с неким народным депутатом, который является другом городского головы Александра Сенкевича. Он, по словам Дениса Жело, и помогает владельцу стройки уйти от ответственности.

Напомним, работники коммунального предприятия «Николаевская ритуальная служба» во время уборки самовольной свалки на кладбище обнаружили человеческие останки.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области, в микрорайоне Фрегат города Первомайска обнаружены останки человека. Местные жители считают, что останки могут принадлежать погибшему во времена Второй Мировой войны.