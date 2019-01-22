В Николаеве произошел пожар в доме на Потемкинской – из него спасли трех человек

В Николаеве 22 января произошел пожар на втором этаже двухэтажного жилого дома на улице Потемкинской.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

О пожаре спасателям сообщили в 9:13. Из-за плотного задымления в подъезде дома трое жителей, включая владельца квартиры, где возник пожар, остались отрезанными от путей эвакуации. Спасатели вывели их на свежий воздух, одного пострадавшего медики госпитализировали в лечебное учреждение, двум другим оказали помощь на месте. В 9:39 пожар ликвидировали на площади 5 кв.м. Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки.

Напомним, что ранее в Николаеве из-за короткого замыкания электрощитовой в тамбуре горел 10-этажный дом.