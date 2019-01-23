Британский рабочий на экскаваторе разгромил отель из-за того, что ему отдали не всю зарплату

В Ливерпуле мужчина разгромил холл отеля Travelodge, въехав в него на экскаваторе.

Об этом сообщает «Новое время» со ссылкой на «BBC».

Причиной такого поведения экскаваторщика стало недовольство зарплатой. По словам свидетелей, перед инцидентом между ним и подрядчиком строительных работ в отеле произошел спор из-за недоплаченных 600 фунтов.

Около 20 минут водитель экскаватора крушил все в холле отеля, после чего скрылся с места происшествия. Тем временем появилась кампания по сбору денег для рабочего, часть из которых будет направлена на оплату штрафов за разрушение отеля.

Напомним, что ранее на Николаевщине рецидивист после отказа продать наркотики устроил погром в амбулатории и избил медработника.