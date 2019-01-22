Жительница Николаева пожаловалась, что в общежитии за деньги устанавливают б/у счетчики – Репин заявил, что средства идут на поверку прибора

Жительница общежития КП «Гуртожиток» по улице Космонавтов, 132, в Николаеве пожаловалась, что им устанавливают не новые счетчики, к тому же за установку берут деньги с граждан, хотя городская власть заявляла. что это будет бесплатно.

Об этом речь шла во вторник, 22 января, в ходе заседания комиссии по вопросам ЖКХ в Николаевском горсовете.

По словам женщины в их доме начали работы по переводу жителей на прямое абонирование по услугам «Николаевоблеэнерго», но никаких документов подтверждающих проведение работ им не предоставили, также как и проектно-сметную документацию, к тому же с каждой комнаты требуют по 350 гривен на установку счетчиков.

Замдиректора департамента ЖКХ Александр Репин отметил, что горвласть выделила из бюджета города 10 миллионов гривен на работы по переводу жителей на прямое абонирование, при этом жильцы должны заплатить только за поверку счетчиков и заключение договоров с облэнерго.

— Что такое прямое абонирование. Это договорные отношения между физическим лицом и облэнерго. Город не может платить эти 350 гривен. Бюджетный кодекс это запрещает. В это входит опломбировка, поверка, монтаж, заключение договора и выдача книжечки. С этого момента человек пользуется электроэнергией персонально. А 10 миллионов потрачены на новые сети в каждом доме – требование облэнерго, чтобы мы полностью проложили новую проводку. Город за свои деньги поменял проводку и подводит эту проводку к каждой комнате или блоку, и далее уже вешаются счетчики на основании договора физлица, а не города, - проинформировал он.

Жительница общежития После чего, жительница общежития заявила, что счетчики устанавливают не новые, а те, которые уже когда-то были в употреблении.

— Нам устанавливают б/ушные счетчики? Почему, откуда они берутся? - негодовала женщина.

Депутат Владислав Ентин подтвердил слова Репина касательно того, что город не может заплатить за жителей 350 гривен и отметил, что в этом никаких нарушений нет. В тоже время он подтвердил и слова женщина, по поводу того, что счетчики устанавливают старые.

— Это правда. Действительно за ваш личный счетчик, который будет находится у вас в собственности мы не можем заплатить. Счетчики были установлены не первой свежести, они были в употреблении. Мной было написано обращение по этому поводу. Я хочу попросить председателя комиссии, чтобы мы обратились в Государственную архитектурную инспекцию в связи с тем, что это лицензированный вид деятельности. И второе: в Госаудитслужбу, чтобы они проверили финансовые документы, откуда появился этот материал, откуда появились эти счетчики, которые ставят. Не надо здесь из нас делать идиотов! Я знаю, что ставит облэнерго, но деньги у них наличные собирает подрядчик либо ЖЭК, - отметил Ентин.

Александр Репин заявил, что никаких проблем нет, а просто «люди не понимают, о чем они говорят». В итоге депутаты начали спорить между собой и закрыли заседание комиссии, не приняв какое-либо решение по данной ситуации.

Напомним, что жильцы общежитий в 2018 году часто перекрывали дороги в городе, из-за отключения света. По словам людей, большинство из них постоянно платят, однако из-за того, что счетчики у них общие, то из-за должников отключают всех.

После перекрытия жителями КП «Гуртожиток» дороги мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что комнаты в общежитиях необходимо перевести на прямое абонирование, чтобы иметь возможность персонально отключать свет неплательщикам. В частности, гендиректор «Николаевоблэнерго» Олег Сивак в ходе сессии в городском совете сообщил, что с января по апрель 2019 года все дома КП «Гурожиток» отключат от электроэнергии, если предприятие не погасит задолженность.

Также во время заседания глав фракций и главных распорядителей средств в Николаевском горсовете глава фракции «БПП» Елена Киселева выступила против дополнительного финансирования убыточного коммунального предприятия «Гуртожиток», так как большинство квартир на предприятии уже приватизированные.

Депутаты Николаевского горсовета от фракции «Оппозиционный блок» Олег Солтыс, Артем Грозов и Павел Зоткин поскандалили, рассматривая вопрос перевода жителей общежитий, которые относятся к КП «Гуртожиток», на прямое абонирование.

Депутат Николаевского горсовета Светлана Таранова обвинила «ОБ» в саботировании выделения средств на прямое абонирование общежитий.

Позже на бюджетной комиссии депутаты решили, что 8 миллионов 500 тысяч гривен хватит на прямое абонирование, однако отметили, что если денег будет не хватать, то они согласны вернуть недостающие средства. Однако депутаты тогда не приняли конкретного решения и проголосовали за рекомендацию финансовому департаменту и департаменту ЖКХ обратиться к мэру, чтобы тот дал указание подготовить проект решения о внесении изменений в бюджет и вынес его на сессию горсовета.

В частности, в сентября 2018 года жители общежития в Корабельном районе заявили, что ДЖКХ Николаева предложил им самим купить счетчики на электричество. Виталий Кузнецв, будучи на должности директора ДЖКХ опроверг данную информацию.