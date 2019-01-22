Жильцы николаевской многоэтажки заявили, что их соседка угрожала открыть газ и взорвать дом

В Николаеве 21 января жильцы 10-го подъезда многоэтажки по адресу проспект Корабелов, 12 заявили, что их 74-летняя соседка угрожает взорвать свою квартиру.

Об этом сообщает издание «Корабелов.Инфо».

- Целый день Мария Ивановна угрожала нам устроить сенсацию – открыть газ и взорвать дом. Дело в том, что она живет одна, недавно перенесла инсульт. И вот с чего-то она взяла, что ее квартиру хотят забрать, и стала кричать, что квартира не достанется никому: она, мол, откроет газ и устроит взрыв, - говорят жильцы.

Соседи, видя ее состояние, вызвали медиков. «Скорая» приезжала, но медики сказали, что не могут забрать женщину без соответствующего направления врача-психиатра. Тот заявил, что пусть привезут его на такси, и он посмотрит, даст ли направление.

- В «Николаевгазе» приняли заявку и сказали: «Ждите», только не понятно, чего. Полиция тоже была, попробовала с ней говорить и уехала – мол, им некуда ее забирать... Мы дежурили у соседки по очереди, сняли у нее с газплиты ручки, но уверенности в безопасности это не особо прибавило. И только после вечернего звонка в Киев, на горячую линию МВД службы зашевелились: к нам опять приехали, теперь уже все: пожарные, полиция, «скорая», газовая служба. Бабушке отключили газ, с ней работает психолог, а соседи наконец-то могут спокойно пойти спать, - рассказал один из жителей.

Напомним, 12 мая 2014 года в Николаеве произошел взрыв газа в доме по адресу Лазурная, 40, в результате чего погибло семь человек.