Непогода на Николаевщине: Коммунальные службы проводят антигололедную обработку дорог

В среду ночью, 23 января, на территории Николаева и области, как и обещали синоптики, выпал снег. Коммунальные службы рапортуют о борьбе с последствиями непогоды.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Напомним, накануне синоптики прогнозировали ночью снег, в северной половине области – сильный снег, местами метель, днем – снег с переходом в дождь. А также слабый гололед, слабое налипание мокрого снега. На дорогах гололедица, снежный накат. Ветер юго-восточный, 9-14 м/с, утром и днем местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 3-8 градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла, в Николаеве ночью 5-7 градусов мороза, днем 3-5 градусов тепла.

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10:01 Согласно данным портала Ventusky.com, после обеда на большей части области ожидается небольшой снег, а в южной части, в том числе и в Николаеве - небольшой дождь.

09:46 В Viber-канале «ДТП и дороги Николаева и области» сообщают, что проезд по основным дорогам области есть, однако местами наблюдается гололед.

Николаев - Одесса Николаев - Березнеговатое Николаев - Баштанка

Николаев - Херсон Южноукраинск - Первомайск

Возсиятское

09:23 Вице-премьер Геннадий Зубко поручил перевести на круглосуточный режим функционирования штабы всех уровней на период осложнения погодных условий.

Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

«Срочно! Из-за осложнения погодных условий и штормового предупреждения решением Комиссии ТЭБ ЧС поручил: председателям ОГА и КГГА, Укравтодора, Укртрансбезопасности, Нацполиции, ГСЧС перевести на круглосуточный режим функционирования штабы всех уровней на период осложнения погодных условий», - говорится в сообщении.

09:17 Техника «ЭЛУ автодорог» занимается чисткой улицы Соборной от снега.

09:12 Спасатели Николаевщины оказали помощь 11 гражданам, отбуксировали из снежных «ловушек» три автомобиля.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

«Начиная с вечера 22 января, в результате осложнения погодных условий, а именно: выпадение осадков в виде снега на автодорогах Николаевской области транспортные средства попадали на заснеженные участки дорог и в кюветы. Помощь понадобилась водителям в Вознесенском, Врадиевском, Кривоозерском районах. Всего спасателями Николаевщины отбуксированы три автомобиля, оказана помощь 11 гражданам», – говорится в сообщении.

Утром 23 января от Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области направлены две мобильно-оперативные группы на автомобилях повышенной проходимости для мониторинга дорог и помощи гражданам в направлении Первомайского и Березанского районов.

«Сейчас ситуация контролируется, проезд на автодорогах обеспечен. По всей территории области наблюдается снег, колебания температуры от -1° до -8°», – отметили в ведомстве.

08:32 КП «ЭЛУ автодорог» на своей странице в Facebook сообщает, что техника предприятия вышла на антигололедную обработку улиц Николаева с 01:05.

«Сегодня ночью во время антигололедной обработки дорог было использовано 80.5 тонн соли. С 4 часов утра начата очистка дорог от снежной «каши», задействована техника «ЭЛУ автодорог» и нашего субподрядчика – компании «Карс-Клининг». Во время выполнения этой работы машины работают как по одной, так и группами по 2-3 единицы (в зависимости от ширины дороги), при работе по маршруту отвалы машин опущены. За каждой бригадой закреплён маршрут, ознакомиться маршрутами можно на сайте предприятия», – говорится в сообщении.

Также на предприятии рапортуют, что по состоянию на 8:30 перебоев в движении общественного транспорта, связанных с погодными дорожными условиями, в городе Николаеве нет.

Напомним, что ранее в Николаевской области из-за выпавшего снега на время ухудшилась ситуация на дорогах.