Директор «ЦЗЖ» Николаева заявил, что программы по собакам на сессию горсовета вынесут не раньше середины февраля

Директор КП «Центр защиты животных» Александр Голобродский сообщил, что программы по обращению с бездомными животными в городе Николаеве в сессионный зал вынесут не раньше середины февраля.

Об этом он рассказал в эфире программы «Добрый вечер» на канале НИС-ТВ.

Так, он напомнил, что всего вынесут две программы и голосование будет тайным. По состоянию на 17 января программы отвисели положенный срок на сайте горсовета и их можно рассматривать на сессии.

— Я думаю, что это произойдет не раньше середины февраля, судя по происходящим событиям. Я не настолько хорошо владею этим вопросом, но я так понимаю, будут какие-то сложности с организацией этой сессии - тайное голосование, как это будет выглядеть, я не знаю. Это вопросы к секретариату, - отметил Голобродский.

Также он отметил, что «тайное голосование – это вполне логичный выход, депутат может выразить свое настоящее мнение, без оглядки на то, что в коридоре стоит 25 неадекватных людей, которые плюнут ему в лицо или обольют водой. Мы видели весь этот кошмар».

Напомним, что ранее Александр Сенкевич заявил, что две программы по обращению с бездомными животными депутаты горсовета будут принимать после Нового года. Однако ранее, он заявлял, что накануне Нового года на сессию вынесут две программы по обращению с животными: разработанная зоозащитниками, которую внесла депутат Лариса Веселовская, и от КП «Центр защиты животных». Голосование по этому вопросу будет тайным, чтобы депутаты потом не подвергались нападению со стороны зоозащитников и тех, кто выступает за безвозвратный отлов.

Еще в марте группа горожан вышла с требованием принять программу по борьбе с бродячими собаками. Организаторы, активисты, и те, кто оказался жертвами нападения собак, а также владельцы животных требовали сократить численность бродячих животных на улицах города. Вслед за ними активизировались зоозащитники.

А когда в июле «Центр защиты животных» усыпил 70 собак, как заявил директор КП Александр Голобродский, «в связи с агрессивным поведением и дефектами психики», у ворот КП начались пикеты, организованные людьми, которые называют себя зоозащитниками. Отдельные их представители устроили потасовку в холле мэрии. А на сессии горсовета зоозащитники во главе с депутатом Ларисой Веселовской лоббировали своего кандидата на пост директора Центра защиты животных Александру Логвинову. Также они устанавливали палатки у мэрии и требовали уволить директора «Центра защиты животных» Голобродского.

Неоднократно «собачий» вопрос обсуждался на постоянной депутатской комиссии по вопросам ЖКХ Николаевского горсовета и выливался в конфликтные ситуации, а директор КП «Центр защиты животных» Александр Голобродский сообщал, что в последнее время нападение бездомных собак на людей увеличилось. При этом, николаевцы, которые пострадали от укусов бездомных собак начали подавать иски в суд, чтобы городская власть выплатили им компенсацию.

Как известно, по результатам социологического исследования об отношении горожан к проблеме бездомных животных, николаевцы практически одинаково проголосовали за безвозвратный отлов и ОСВ (Отлов-стерилизация-возврат). При этом, согласно результатам опроса, проведенного ОО «Центр аналитических исследований», проблема бездомных собак волнует всего 2,9% горожан.