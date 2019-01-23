В Николаеве столкнулось два микроавтобуса – один из них выехал на «встречку» из-за лопнувшего колеса

Днем в среду, 23 января, в Николаеве на улице Генерала Карпенко произошло дорожно-транспортное происшествие при участии микроавтобусов «Mercedes» и «Газель».

Информацию об этом «Преступности.НЕТ» подтвердили в пресс-службе управления патрульной полиции в Николаевской области.

По предварительной информации, автомобиль «Газель» ехал по улице Генерала Карпенко в сторону проспекта Центрального, в районе спортшколы «Надежда» у транспортного средства лопнуло колесо на передней оси, в связи с чем оно выехало на встречную полосу движения. В то же время со стороны проспекта ехал «Mercedes», с которым произошло столкновение.

На месте работали сотрудники патрульной полиции. В аварии никто не пострадал, оба транспортных средства получили механические повреждения.

Фото: Viber-канал «ДТП и дороги Николаева и области»

Напомним, что ранее в центре Николаева на перекрестке столкнулись «Porsche» и «ВАЗ».