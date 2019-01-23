«Культура такая», - в Николаеве мужчина справил нужду под деревом, выбросил туда же мусор и уехал на машине

В Николаеве мужчина справил нужду у дерева, выбросил туда же мусор и уехал.

Соответствующее видео опубликовали пользователи Facebook в группе «Автобыдло Николаев».

На видео видно, как мужчина остановил свой автомобиль у дерева, вышел, справил под ним нужду, сел обратно в машину, выбросил пластиковые стаканы и уехал.

— #ВЕ2204ВС понимаю, приспичило человеку по нужде, бывает, но мусор то зачем за собой с машины на дорогу выкидывать? тем более, что, если мусорный бак в 10 метрах есть... Культура такая видимо, любуйтесь, - написал пользователь.

Стоит отметить, что ранее группа народных депутатов разработали законопроект № 6730 "Проект Закона о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях (относительно выброса отходов в неположенных местах)". Депутаты предложили дополнить статью 152 "Нарушение правил парковки транспортных средств и нарушение правил оборудование площадок для платной парковки транспортных средств" второй частью, в которой обозначалось бы, что выброс мусора в населенных пунктах за пределы емкостей, предназначенных для отходов, должно караться штрафом от двадцати до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан. Законопроект был подан на рассмотрение Верховной Радой 10 июля 2017 года и рассматривается до сих пор.

Напомним, жительница Николаева заявила, что её избила уборщица в детском городке «Сказка». В парке отрицают и говорят, что женщина сама напала на неё, перед этим справив нужду прямо в коридоре туалета.