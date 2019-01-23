На Харьковщине водители устроили разборки со стрельбой, есть пострадавшие

Между водителем автобуса и водителем автомобиля «Toyota» на парковке возле магазина произошел конфликт, с результате которого пострадали четыре человека.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ НП в Харьковской области.

По предварительным данным, между водителем «Toyota» и 63-летним водителем автобуса произошел конфликт по поводу блокировки последним его автомобиля на парковке возле магазина.

Во время выяснения отношений водитель «Toyota» достал травматический пистолет и совершил несколько выстрелов в сторону автобуса, в результате чего разбилось стекло и нанесены механические повреждения транспортному средству.

Также он ранил прохожего. После этого между потерпевшими и правонарушителем возникла драка.

В результате происшествия в районную больницу были доставлены 64-летний водитель автобуса с ушибом лица, 41-летний пассажир автобуса с ушибом головы, закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и 39-летний случайный прохожий, который получил закрытую черепно-мозговую травму, убой и ожог брюшной стенки.

После осмотра врачами трое мужчин были отпущены домой, а 56-летний правонарушитель госпитализирован в хирургическое отделение медицинского учреждения с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибами.

По данному факту следователями открыто уголовное производство.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет. Правонарушителю сообщено о подозрении, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, что ранее в Николаеве произошел «соседский» конфликт со стрельбой.