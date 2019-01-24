На Житомирщине девушка замерзла насмерть в лесу – родственники утверждают, что ее выгнал водитель маршрутки за 2 км от села

10 января между селами Перга и Рудня-Хочинская Олевского района Житомирской области в лесополосе обнаружили тело 21-летней девушки, которая замерзла насмерть.

Об этом сообщает Олевск.Инфо со ссылкой на пресс-службу ГУ Нацполиции в Житомирской области.

В полиции сообщают, что тело девушки нашел ее отец 10 января. О пропаже девушки сообщил староста села Рудня-Хочинская.

«По заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила из-за переохлаждения внутренних органов. По данному факту начато уголовное производство, проводится проверка обстоятельств. Об исчезновении девушки в полицию сообщил староста села Рудня Хочинская 8 января. Нашел ее отец, лесник, 10 января», - сказано в сообщении.

Погибшей оказалась студентка медицинского колледжа, 21-летняя Ирина Дворецкая. На КП «Новгород-Волынский медицинский колледж» Житомирской области выражают соболезнования по поводу ее гибели.

«Горькая весть о невосполнимой утрате всколыхнула коллектив медицинского колледжа. На 21-м году трагически оборвалась жизнь студентки IV курса Ирины Дворецкой. Вспоминаем ее как веселого и доброжелательного человека, сочувствующего чужому горю, с которой можно было разделить и радость и грусть. В эти скорбные дни разделяем неописуемую печаль и тоску ее близких и родных. Пусть Господь дарует ей вечную жизнь в Царстве Небесном», - сказано на сайте колледжа.

В то же время активист житомирской организации «Стоп Коррупция» Александр Ингатьев рассказывает, что девушка оказалась в лесу из-за того, что на полпути к селу, куда она направлялась, ее высадил из автобуса водитель за то, что у нее не было 25 гривен, чтобы заплатить за проезд. Это произошло около 4-х утра, в двух километрах от села Перга. Активист ссылается на родственников девушки.

— Она пошла по трассе, однако затем сбилась с дороги и зашла в лес. Там заблудилась и замерзла, - рассказал изданию «Стопкор» Александр Ингатьев.

На странице «Олевщина Радикальная» на Facebook опубликован скрин поста, который ранее был опубликован изданием «Стопкор», однако потом удален и заблокирован по неизвестным причинам. В посте идет речь о том, что водитель Олег Желинский следовал по маршруту «Копище-Житомир» и около 4-х утра, несмотря на 20-градусный мороз, высадил девушку на трассе, потому что она забыла деньги на проезд.

«Девушка не смогла найти денег и вместо этого предлагала мобильный телефон и в задаток обещала деньги отдать в Олевске, но нелюди все равно заставили Ирину выйти из автобуса», - сказано в посте.

Также в публикации сказано, что девушка от перепуга заблудилась в лесу, попала в бобровую яму и замерзла. Ее обнаружили только через два дня. Авторы поста также указывают на то, что водитель автобуса когда-то сбил 15-летнюю девушку и женщину.

Однако депутат Житомирского областного совета Елена Галагуза написала у себя на Facebook, что по ее информации девушка находилась в нетрезвом состоянии. Накануне трагедии она поссорилась с родителями. Зайдя в автобус, она долго искала деньги в сумке, а через остановку вышла.

Депутат заявляет, что родители не имеют претензии к водителю, который, в свою очередь, действительно является фигурантом двух смертельных ДТП – в первом случае он был за рулем собственного автомобиля, во втором – за рулем автобуса. Также Елена Галагуза добавила, что в селах оставлять мобильные телефоны в качестве залога – обычная практика. Позже депутат опубликовала еще один пост, где добавляет комментарии к фактам, описанным выше.

Так, к примеру, девушка не могла поссориться с родителями, потому что ее мать на то время лежала в больнице. Как отмечают в посте «Олевщины Радикальной», Ирина ехала в Пергу, чтоб сопроводить в больницу свою мать. Также депутат публикует комментарий о том, что сестре погибшей в полиции сначала отказали в принятии заявления.

«А ничего, что сестре погибшей сначала отказали в приеме заявлении, а затем, приняв во второй раз, предложили самим искать свидетелей. Даже если и была навеселе, это уже не человек? Погрязла в грязи? Вы ту грязь видели? Сбившись с перепугу с дороги, попала одной ногой в бобровую яму», - сказано в посте.

Также Елена Галагуза утверждает, что в Олевском районе монополизированы перевозки.

«Почему такой график, что для поездки в районный центр надо вставать посреди ночи. Почему на Олевский вокзал не пускают других перевозчиков? Почему монополизированы перевозки одним перевозчиком и нет элементарной конкуренции?», - пишет депутат.

В свою очередь, в ходе сессии Олевского райсовета 23 января депутат Владимир Рабош публично обратился ко главе Олевской райгосадминистрации, районного совета, руководителю отделения Нацполиции и прокурору района по поводу гибели Ирины Дворецкой и потребовал начать криминальное производство.

Напомним, в Ингульском районе Николаева на улице нашли мертвыми мужчину и женщину, которые могли погибнуть из-за переохлаждения.

Ранее сообщалось, что в селе Старый Корец Ровенской области в частном доме обнаружили трупы двух пенсионерок, которые умерли от переохлаждения.