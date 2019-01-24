В Николаеве ночью сгорел киоск – причины пожара устанавливаются

В Заводском районе Николаева ночью 24 января горел торговый киоск.
Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.
О пожаре ларька спасателям сообщили в 00:43 очевидцы. По указанному адресу прибыли отделения пожарно-спасательных частей Центрального, Заводского районов и дежурная смена оперативно-координационного центра ГУ ГСЧС.
По прибытию установлено, что огнем охвачено сооружение на площади 15 квадратных метров. В 00:55 пожар локализовали, а в 01: 16 – ликвидировали.
Причина возгорания устанавливается.
К тушению привлекали десять человек личного состава и три единицы техники ГСЧС.
Напомним, как во Львове на ярмарке взорвался газовый баллон в киоске и в результате происшествия пострадали четыре человека.