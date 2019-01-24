На Николаевщине произошло два пожара – спасателям удалось уберечь от огня жилой дом, летнюю кухню и хозпостройку

В течение 23-24 января, николаевские спасатели дважды тушили пожары на территории частных домовладений.

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Так, 24 января в 2:04 по экстренному номеру «101» поступило сообщение о пожаре летней кухни на территории частного домовладения по улице Новая, село Александровка Вознесенского района.

«По указанному адресу прибыли дежурное отделение 12 Государственной пожарно-спасательной части и местной пожарной команды «Александровка». Спасателям удалось не допустить увеличения площади горения и распространения пламени на рядом расположенные жилой дом, летнюю кухню. В 2:16 пожар локализовали, в 2:56 - ликвидировали на площади 8 метров квадратных. Ее предварительная причина - нарушение правил монтажа электроустановок и электросетей», - говорится в сообщении.

К тушению привлекались 1 единица техники и 4 человека личного состава ГСЧС, от МПК - 1 единица техники, 2 человека личного состава. Дополнительно на место привлекались аварийная бригада ОАО «Николаевгаз», карета скорой медицинской помощи. Во время происшествия никто не пострадал.

Вечером 23 января, пожарные 11 ГПСЧ ликвидировали пожар частного жилого дома на улице Ивановской село Ивановка Веселиновского района и уберегли от огня хозяйственную постройку, которая находилась неподалеку.

Напомним, что в Николаеве 22 января произошел пожар на втором этаже двухэтажного жилого дома на улице Потемкинской.