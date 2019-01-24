«Непонятно, как это могло произойти»: Николаевская ОГА расследует случай, когда женщине ампутировали вывихнутую ногу

В Николаевской областной государственной администрации будут расследовать ситуацию, которая произошла в Братском районе, жительнице которого ампутировали вывихнутую ногу.

Собрание по поводу инцидента прошло в четверг, 24 января, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Ранее сообщалось, что жительница Братского района Елена Жаковская 10 января поскользнулась на дороге, упала и повредила ногу. В районной больнице ей поставили диагноз вывих ноги и вправили кость. Однако через два дня состояние женщины сильно ухудшилось, ее направили в областную больницу, где врачи пришли к выводу, что ногу необходимо ампутировать. Была проведена операция.

Сын Елены Жаковской и сама пострадавшая уверенны, что в этой ситуации имеет место врачебная халатность, так как в течение двух дней врачи не наблюдали за состоянием ноги должным образом.

В ходе собрания в облгосадминистрации главврач областной клинической больницы Петр Рымарь рассказал о том, почему потерпевшей пришлось срочно ампутировать ногу и добавил, что материалы были взяты на гистологическую экспертизу.

— Женщина поступила 12 января. Диагноз был – открытый вывих костей коленного сустава и сдавливание сосудисто-нервного пучка. Наши врачи осмотрели, поставили диагноз и пошли на срочную операцию, где было подтверждение необходимости ампутации конечности, что и было сделано в нижней трети бедра. Материалы взяты на гистологические исследования. Результаты будут где-то за неделю. Женщина сейчас находится в отделении сосудистой хирургии. Состояние удовлетворительное, рана заживает, - рассказал Петр Рымарь.

Петр Рымарь Дудла Иван

В свою очередь, главный эксперт по направлению хирургии Иван Дудла отметил, что после того, как врачи в районной больнице вправили кость, состояние ноги улучшилось.

— Случай является тяжелым. Поступила женщина через два часа после травмы, под общим наркозом было сделано вправление. До того, как она поступила, нога была опухшая, синюшная, пульсации не было. Когда вправили, нога стала теплой, пульсация появилась, посветлела нога и травматолог оценил это, как благоприятный исход, - сказал Иван Дудла.

Павел Георгиев Начальник управления здравоохранения ОГА Павел Георгиев сообщил, что комиссия уже разбирается с этой ситуации.

— Сейчас работает комиссия управления здравоохранения. Эта комиссия работает с 14 января. На 25 января назначено заседание клиники экспертной комиссии, которая даст ответ на многие вопросы. Но, на мой взгляд, мы завтра не сможем остаточно дать ответ по этому случаю, потому что есть некоторые лабораторные исследования, которые завтра еще не будут готовы, - сказал Георгиев.

Первый заместитель председателя Николаевской областной государственной администрации Вячеслав Бонь, в свою очередь, потребовал от всех собравшихся немедленного предоставления информации, как общественности, так и прессе, по первому запросу. Кроме того, Бонь считает, что в этом случае могло быть место халатности либо врачебной ошибки.

— Я сам, как человек, не понимаю, когда человек, пусть через два часа, обратился и через несколько дней ей не предоставили необходимую помощь, я считаю, что это, как минимум, ошибка доктора, либо халатность. Но это мое личное мнение, - сказал Вячеслав Бонь.

Выслушав представителя соцзащиты, в сфере которой и работала Елена Жаковская, Бонь потребовал Вячеслав Бонь полного обеспечить потерпевшую лучшим протезом и достойной работой.

— Человек большую часть своей жизни отдал тому, что помогал людям. И мне очень обидно, что, когда человеку понадобилась помощь, он ее вовремя не получил. И именно поэтому потерял ногу. Я не хочу опережать выводы комиссии, но лично мне непонятно, как это могло произойти. По соцзащите – это уже ваше дело чести, как говорят. Я понимаю, что есть определенные вещи, которые вернуть назад уже нельзя. К сожалению, это так. Но чтоб человек получил протез самый лучший, который только есть, и в самое ближайшее время. Я понимаю, что она инвалид, как раньше, по домам ходить уже не сможет. Взять это на личный контроль, чтоб она была с работой и не хуже, чем была, - сказал Вячеслав Бонь.

Также Вячеслав Бонь потребовал полного финансового обеспечения, предупредив, что, если он услышит от сына потерпевшей, что их семья платит за лечение, «будет беда». Отдельно Бонь предупредил об объективности расследования без «чувства ложного товарищества» и добавил, что прокуратура возбудила по этому факту уголовное дело.

— Я хочу также напомнить, что прокуратура по этой ситуации возбудила уголовное дело. Мне лично где-то стыдно даже за то, как в данном случае сработала в районе медицины. Я лично прошу прощения, как у родных, так и у потерпевшей. Я уверяю, что сделаю все, что в наших силах, - добавил Вячеслав Бонь.

Как известно, в Николаеве во время родов умер младенец, а его мать Ольга Матюшевская попала в реанимацию в тяжелом состоянии. По словам свекрови, ее невестка после родов находилась в реанимации на грани жизни и смерти. В пресс-службе управления здравоохранения сообщили, что у роженицы диагностировали крайне редкую патологию, сопутствующие заболевания, которые и привели к такой ситуации. В облздраве говорят, что врачи делали все возможное, чтобы спасти ребенка. Позже стало известно, что умерла и сама роженица.

Главный врач Николаевской областной клинической больницы Петр Рымарь заявил, что диагноз роженицы предугадать было невозможно.