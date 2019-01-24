В России произошел пожар в школе – эвакуационные выходы были закрыты, детям пришлось самим выбивать двери

В России в школе №33 Владивостока произошел пожар. Ученикам пришлось выбивать запертые двери эвакуационных выходов.

Об этом сообщает «Сноб».

Днем 24 января телеканал «Вести: Приморье» опубликовал видеозаписи, сделанные, как предполагается, учениками школы номер 33. На одном из роликов видно, как дети пытаются выбить двери, чтобы выбраться из задымленного помещения.

На другом – школьники выбивают железную дверь, чтобы выйти на улицу, до тех пор, пока одна из работников учреждения ее не открывает.

Прокуратура Приморского края нашла нарушения в средней школе №33 Владивостока. В частности, в школе не был обеспечен свободный проход к эвакуационному выходу, а помещение, где произошло возгорание, было заставлено предметами.

По данным управления МЧС по Приморскому краю, в подвале горел хозяйственный хлам. Прокурорская проверка продолжается, при пожаре никто не пострадал. Всех учеников и работников школы вовремя эвакуировали.

Напомним, в 2018 году в торговом центре «Зимняя вишня» в российском Кемерово произошел пожар. В результате погибли 64 человека, из которых 41 ребенок.