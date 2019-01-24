Конфликта между водителем и девушкой не было, она вышла из автобуса сама, – полиция о смерти жительницы Житомирской области

Сотрудники Главного управления Нацполиции в Житомирской области не подтвердили факт конфликта между девушкой, которая насмерть замерзла в лесу и водителем автобуса, который якобы высадил ее возле лесополосы.

Об этом сообщают в отделе коммуникаций полиции Житомирской области.

Ранее сообщалось, что 10 января между селами Перга и Рудня-Хочинская Олевского района Житомирской области в лесополосе обнаружили тело 21-летней девушки, которая замерзла насмерть. Родственники погибшей утверждают, что на трассе у лесополосы ее высадил водитель автобуса за то, что у нее не было денег на проезд.

Сотрудники полиции опросили пассажиров автобуса «Копище-Житомир». В ходе допроса ни один пассажир не подтвердил факт конфликта между девушкой и водителем.

«По их словам, девушка вышла из салона в момент, когда водитель помогал другим пассажирам размещать сумки в багажном отделении автобуса», - говорится в сообщении.

Пассажиры также сообщили, что девушка вышла из автобуса, не рассчитавшись за проезд. Водителя и пассажиров опрашивают повторно. Проверка всех обстоятельств гибели девушки продолжается.

Напомним, в Ингульском районе Николаева на улице нашли мертвыми мужчину и женщину, которые могли погибнуть из-за переохлаждения.

Ранее сообщалось, что в селе Старый Корец Ровенской области в частном доме обнаружили трупы двух пенсионерок, которые умерли от переохлаждения.