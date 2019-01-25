В Николаеве на улице Новозаводской в очередной раз застряли несколько фур

В Николаеве утром 25 января на улице Новозаводская на разбитой дороге застряло несколько грузовых автомобилей.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили очевидцы.

Проблемы с проездом для транспорта происходят на разных участках улицы Новозаводской.

Кроме больших ям движение усложняется болотом, а ранним утром были проблемы из-за гололедицы.

В частности водители грузовиков отмечают о сложностях движения возле предприятия «Кивит» и КП «Дорога».

«Новозаводская, от Херсонской до ЖД вокзала, забита фурами, стоят буксуют, дорога хуже лунного ландшафта, еще и вся во льду», – писал утром в Viber-канале «ДТП и дороги Николаева и области» свидетель происшествия.

Напомним, что финансирование ремонта дорог по улице Авангардной, Турбинной и Новозаводской Николаевским городским советом пока не планируется.

28 декабря седельный тягач застрял в грязи и заблокировал проезд на улице Новозаводской. Похожая ситуация произошла и 19 января.

Как известно, ранее житель Николаева пожаловался на ремонт дорожного покрытия на улице Авангардной, после которого асфальт начал крошиться. Согласно данным, которые опубликованы на платформе публичных закупок «ProZorro», тендер на текущий ремонт дорожного покрытия на улице Авангардной на сумму 194 тысячи гривен проводил департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского горсовета. Победителем стал ООО «Николаевавтодор», директором которого является депутат Николаевского горсовета Сергей Шульгач.

Директор ООО «Николаевавтодор» Сергей Шульгач заявил, что участок отремонтированной дороги на улице Авангардной, на котором спустя несколько дней пошли трещины, будет отфрезерован и перекрыт.

Напомним, как ранее житель Николаева пожаловался на ремонт дорожного покрытия на улице Авангардной, после которого асфальт начал крошиться.

А в 2017 году в Николаеве патрульные обратились в мэрию с требованием повлиять на работу коммунальщиков по проведению ремонтно-восстановительных работ на улицах Турбинная и Новозаводская.