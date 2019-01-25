В Николаеве во дворе сгорел «Lexus»

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Фото: Screenshot из видео очевидцев
В Николаеве в пятницу, 25 января, во одном из дворов по Херсонскому шоссе горел «Lexus LS 460».

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили очевидцы и предоставили видео на редакционную почту издания.

По предварительной версии, возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки. В пожаре никто не пострадал. Претензий у владельца автомобиля по поводу произошедшего нет.  

Как сообщают очевидцы, пожар произошел примерно в 5 утра. На месте происшествия работали сотрудники ГУ Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

Стоит отметить, что рядом с «Lexus» были припаркованы другие автомобили, из-за чего существовала угроза и их возгорания. Прибывшие на место спасатели оперативно потушили пожар. 

Напомним, как в Николаеве спасатели потушили «ВАЗ», который загорелся на ходу.

Юлия Светлая

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