В Чехии прокуратура обвинила в терроризме двух своих граждан, которые воевали против Украины на Донбассе

Прокуратура Чешской Республики выдвинула обвинения в терроризме по крайней мере двум чешским наемникам, воевавших против Украины на Донбассе.

Об этом на странице в Facebook сообщила пресс-служба посольства со ссылкой на чешские СМИ.

Посол Украины Евгений Перебийнис положительно оценивает такие действия чешских правоохранительных органов.

«Нам известно о том, что чешские правоохранительные органы имеют в своем производстве дела по ряду граждан Чешской Республики, которые принимали участие в боевых действиях на стороне российских оккупационных сил на Донбассе. Конечно, мы это оцениваем положительно. Особенно мы приветствуем тот факт, что чешские правоохранители называют вещи своими именами, в частности, в квалификации этих преступлений. Думаю, что привлечение таких лиц к ответственности и освещение этих фактов в СМИ является чрезвычайно важным для предотвращения новых жертв российской пропаганды», - заявил он.

Как уточняет Радио Свобода, одному гражданину было предъявлено обвинение в терроризме еще в феврале прошлого года. В случае осуждения ему грозит от 5 до 15 лет тюрьмы. Однако он до сих пор находится на свободе, поскольку, по словам представителя прокуратуры, «высокий срок наказания не является основанием для содержания человека под стражей».

Напомним, что ранее, Британца, воевавшего за боевиков на Донбассе, приговорили к 5 годам тюрьмы.