В России школьника доставили в больницу с ожогами 98% тела – он говорит, что его подожгли

В Москве 15-летний парень попал в больницу с ожогами 98% тела и дыхательных путей.

Об этом сообщают в Следственном комитете РФ по Москве.

По данным следствия, вечером в четверг 24 января, 15-летний парень, совместно с двумя несовершеннолетними в подъезде жилого дома по улице Берзарина, получил ожоги 98% тела.

«Пострадавший незамедлительно доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывается вся необходимая помощь. В ходе осмотра места происшествия следователи обнаружили пустую канистру с характерным для керосина запахом», - говорится в сообщении.

По факту получения сильнейших ожогов несовершеннолетним в СК возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, мальчик сказал, что неизвестные облили его жидкостью и подожгли. Он находится в реанимации с ожогом дыхательных путей, отравлением продуктами горения и ожогами 3-4 степени.

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